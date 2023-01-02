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Латвия добыла уверенную победу над Австрией в матче МЧМ по хоккею

Хоккей
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Хозяева проделали хорошую работу

Латвия добыла уверенную победу над Австрией в матче МЧМ по хоккею

Новина українською

В Галифаксе, Канада завершился матч молодёжного чемпионата мира – 2023. Сборная Латвии встречалась со сборной Австрии. Победу со счётом 5:2 одержала сборная Латвии.

На шестой минуте первого периода счёт в матче открыл австриец Лука Ауэр. На 17-й минуте равенство в счёте восстановил Данс Лочмелис. Чуть более чем через минуту вновь вывел австрийцев вперёд Винценц Рорер.

В концовке второго периода счёт 2:2 сделал Эмилс Вецкактиньш с передач Анри Равинскиса и Богдана Ходаса.

Далее хозяева вышли вперед и уже не дали гостям поразить свои ворота.

Таким образом, счёт в серии до двух побед — 1:0 в пользу сборной Латвии.

Латвия - Австрия 5:2 (1:2, 1:0, 3:0)

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В статье: сборная Латвии по хоккею сборная Австрии по хоккею
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