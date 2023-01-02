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Швеция обіграла Финляндию в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею

Хоккей
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Все решилось в заключительном отрезке матча

Швеция обіграла Финляндию в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею

Новина українською

В Монктоне завершился первый четвертьфинальный матч молодёжного чемпионата мира 2023 года, где сборная Финляндии встречалась со сборной Швеции.

На четвёртой минуте первого периода счёт в матче открыл Оливер Капанен, а уже на 17-й минуте периода восстановил равенство в счёте Лео Карлссон.

Во второй двадцатиминутке команды обошлись без заброшенных шайб.

На пятой минуте третьего периода вновь вывел сборную Финляндии вперёд Нико Хуухтанен с передачи Вернера Миеттинена. На 17-й минуте периода счёт 2:2 сделал Лео Карлссон. За минуту до конца третьего периода в меньшинстве Виктор Шернборг принёс сборной Швеции победу.

МЧМ-2023. 2 января

Финляндия – Швеция 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)

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В статье: сборная Финляндии по хоккею сборная Швеции по хоккею
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