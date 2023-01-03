Игрок сборной Канады-U20 по хоккею установил рекорд молодежного чемпионата мира

В Галифаксе на стадионе "Скотиабанк-центр" состоялся четвертьфинальный матч молодёжного чемпионата мира по хоккею, в котором национальная команда Канады встречается со сборной Словакии.

Коннору Бедарду удалось установить рекорд сборной Канады по голам за карьеру на МЧМ. В его активе стало 16 заброшенных шайб, по этому показателю он обогнал Джордана Эберле (14).

МЧМ-2023 проходит с 26 декабря по 5 января. Действующим победителем турнира является именно национальная команда Канады