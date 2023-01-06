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Сборная США обыграла Швецию в матче за третье место молодежного чемпионата мира по хоккею
Судьба матче решилась в овертайме
Состоялся матч за третье место молодёжного чемпионата мира по хоккею, в котором национальная команда США встречалась со Швецией.
Матч состоялся в Галифаксе и завершился победой сборной США в овертайме со счётом 8:7. В основное время команды забросили по 7 шайбй. Победный гол в овертайме на свой счет записал 19-летний форвард "Виннипега" Чез Лусиус.
Молодежный чемпионат мира
США U20 — Швеция U20 — 8:7 ОТ (1:0, 4:5, 2:2, 1:0)
Таким образом, сборная США завоевала бронзу МЧМ-2023.
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