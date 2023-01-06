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Канада второй раз подряд выиграла молодежный ЧМ по хоккею. ВИДЕО

Хоккей
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Канада второй раз подряд выиграла молодежный ЧМ по хоккею. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Молодежная сборная Канады стала чемпионом мира 2023. В решающем поединке турнира, который проходил в Галифаксе, канадцы одолели в овертайме Чехию.

После двух первых периодов Канада выигрывала 2:0. Однако за последние 10 минут встречи чехи отличились дважды и перевели игру в овертайм. Там на седьмой минуте хозяева забросили третью шайбу и стали победителями ЧМ.

Для Канады это вторая подряд победа на молодежном Чемпионате мира. За последние десять лет "кленовые листья" пять раз выигрывали этот турнир.

Хоккей. Молодежный ЧМ-2023. Финал
Чехия - Канада 2:3 ОТ
Шайбы: Кулих 52:30, Кос 53:24 - Гюнтер 12:41, Райт 24:35, Гюнтер 46:22

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