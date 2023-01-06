Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Канада второй раз подряд выиграла молодежный ЧМ по хоккею. ВИДЕО
Теперь на родной земле
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Молодежная сборная Канады стала чемпионом мира 2023. В решающем поединке турнира, который проходил в Галифаксе, канадцы одолели в овертайме Чехию.
После двух первых периодов Канада выигрывала 2:0. Однако за последние 10 минут встречи чехи отличились дважды и перевели игру в овертайм. Там на седьмой минуте хозяева забросили третью шайбу и стали победителями ЧМ.
Для Канады это вторая подряд победа на молодежном Чемпионате мира. За последние десять лет "кленовые листья" пять раз выигрывали этот турнир.
Хоккей. Молодежный ЧМ-2023. Финал
Чехия - Канада 2:3 ОТ
Шайбы: Кулих 52:30, Кос 53:24 - Гюнтер 12:41, Райт 24:35, Гюнтер 46:22
Популярное сейчас
- Звезда женского футбола стала OnlyFans-моделью и зарабатывает по 500 тысяч фунтов в год. ФОТО
- Известно, какое место Украина заняла в рейтинге самых мощных армий мира
- Второй день подряд украинская авиация наносит больше ударов, чем российская
- Игрок сборной Канады-U20 по хоккею установил рекорд молодежного чемпионата мира
- Красотка дня. Яркая жена 65-миллионного испанского защитника Челси. ФОТО
- Соблазнительный Санта и ангел. Как Ирина Морозюк поздравляла поклонников с Новым годом. ФОТО