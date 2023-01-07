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НХЛ. Нэшвилл побеждает Вашингтон, Детройт уступает Флориде
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 6 на 7 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" – "Нэшвилл"
2 – 3 (1-2; 1-0; 0-1)
"Детройт" – "Флорида"
2 – 3 (1-1; 0-1; 1-1)
"Виннипег" – "Тампа-Бей"
4 – 2 (1-1; 1-1; 2-0)
"Чикаго" – "Аризона"
2 – 0 (0-0; 1-0; 1-0)
"Калгари" – "Айлендерс"
4 – 1 (3-1; 0-0; 1-0)
"Анахайм" – "Сан-Хосе"
5 – 4 после ОТ (2-2; 1-2; 1-0; 1-0)
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