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НХЛ. Нэшвилл побеждает Вашингтон, Детройт уступает Флориде

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Нэшвилл побеждает Вашингтон, Детройт уступает Флориде

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UA-Футбол
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В ночь с 6 на 7 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" – "Нэшвилл"

2 – 3 (1-2; 1-0; 0-1)

"Детройт" – "Флорида"

2 – 3 (1-1; 0-1; 1-1)

"Виннипег" – "Тампа-Бей"

4 – 2 (1-1; 1-1; 2-0)

"Чикаго" – "Аризона"

2 – 0 (0-0; 1-0; 1-0)

"Калгари" – "Айлендерс"

4 – 1 (3-1; 0-0; 1-0)

"Анахайм" – "Сан-Хосе"

5 – 4 после ОТ (2-2; 1-2; 1-0; 1-0)

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В статье: НХЛ
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