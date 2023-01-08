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НХЛ. Баффало в овертайме дожимает Миннесоту, Детройт проигрывает Торонто
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 7 на 8 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Баффало" – "Миннесота"
6 – 5 после ОТ (1-0; 3-3; 1-2; 1-0)
"Монреаль" – "Сент-Луис"
5 – 4 (0-1; 2-1; 3-2)
"Оттава" – "Сиэтл"
4 – 8 (1-3; 2-2; 1-3)
"Торонто" – "Детройт"
4 – 1 (0-1; 2-0; 2-0)
"Вегас" – "Лос-Анджелес"
1 – 5 (0-1; 0-2; 1-2)
"Эдмонтон" – "Колорадо"
2 – 3 после ОТ (1-0; 1-0; 0-2; 0-1)
"Сан-Хосе" – "Бостон"
2 – 4 (1-2; 1-1; 0-1)
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