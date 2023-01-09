  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Украинский гимн в матче НХЛ. Игроки студенческой сборной Украины посетили игру Виннипег - Ванкувер
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинский гимн в матче НХЛ. Игроки студенческой сборной Украины посетили игру Виннипег - Ванкувер

Хоккей
(1 голосов)

Стартовое вбрасывание в игре сделал главный тренер украинской сборной Вадим Шахрайчук

Украинский гимн в матче НХЛ. Игроки студенческой сборной Украины посетили игру Виннипег - Ванкувер

Фото: twitter.com/ICdave

UA-Футбол
Новина українською

Студенческая сборная Украины по хоккею находится в Канаде и готовится к будущей Универсиаде через проведение благотворительных матчей. Кроме того, наши хоккеисты были приглашены на игру регулярного чемпионата НХЛ между "Виннипегом" и "Ванкувером".

По информации пресс-службы Федерации хоккея Украины, перед поединком джерси хозяев игрокам нашей команды вручил канадец украинского происхождения Дэйв Бабич, который в 80-х провел за "Виннипег" шесть сезонов.

В церемониале стартового вбрасывания приняли участие главный тренер сборной Украины Вадим Шахрайчук и исполнительный директор ФХУ Александра Слатвицкая. Матчу предшествовало исполнение национального гимна Украины.

По теме
yellow-arrow
НХЛ. Виннипег сильнее Ванкувера, Даллас возвращается на победный путь. ВИДЕО
yellow-arrow
НХЛ. Баффало в овертайме дожимает Миннесоту, Детройт проигрывает Торонто
yellow-arrow
НХЛ. Нэшвилл побеждает Вашингтон, Детройт уступает Флориде
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виннипег Джетс молодежная сборная Украины по хоккею Ванкувер Кэнакс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде