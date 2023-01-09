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Украинский гимн в матче НХЛ. Игроки студенческой сборной Украины посетили игру Виннипег - Ванкувер
Стартовое вбрасывание в игре сделал главный тренер украинской сборной Вадим Шахрайчук
Фото: twitter.com/ICdave
Студенческая сборная Украины по хоккею находится в Канаде и готовится к будущей Универсиаде через проведение благотворительных матчей. Кроме того, наши хоккеисты были приглашены на игру регулярного чемпионата НХЛ между "Виннипегом" и "Ванкувером".
По информации пресс-службы Федерации хоккея Украины, перед поединком джерси хозяев игрокам нашей команды вручил канадец украинского происхождения Дэйв Бабич, который в 80-х провел за "Виннипег" шесть сезонов.
В церемониале стартового вбрасывания приняли участие главный тренер сборной Украины Вадим Шахрайчук и исполнительный директор ФХУ Александра Слатвицкая. Матчу предшествовало исполнение национального гимна Украины.
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