Украинский гимн в матче НХЛ. Игроки студенческой сборной Украины посетили игру Виннипег - Ванкувер

Студенческая сборная Украины по хоккею находится в Канаде и готовится к будущей Универсиаде через проведение благотворительных матчей. Кроме того, наши хоккеисты были приглашены на игру регулярного чемпионата НХЛ между "Виннипегом" и "Ванкувером".

По информации пресс-службы Федерации хоккея Украины, перед поединком джерси хозяев игрокам нашей команды вручил канадец украинского происхождения Дэйв Бабич, который в 80-х провел за "Виннипег" шесть сезонов.

В церемониале стартового вбрасывания приняли участие главный тренер сборной Украины Вадим Шахрайчук и исполнительный директор ФХУ Александра Слатвицкая. Матчу предшествовало исполнение национального гимна Украины.