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НХЛ. Виннипег сильнее Ванкувера, Даллас возвращается на победный путь. ВИДЕО

Хоккей
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Результаты матчей ночи

НХЛ. Виннипег сильнее Ванкувера, Даллас возвращается на победный путь. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Этой ночью в Национальной хоккейной лиге прошли восемь матчей. Возможно, наибольшее внимание украинских болельщиков было уделено встрече в Канаде, где встречались "Виннипег" и "Ванкувер". Стартовый вброс в этой игре сделал главный тренер нашей сборной Вадим Шахрайчук, а встречу посетила студенческая сборная Украины.

"Виннипег" - "Ванкувер" 7:4 (2:2, 3:2, 2:0)
Голы: Коннор 6:22, Коннор 7:59, Элерс 23:40, Беррон 25:34, Юнссон Фьелльбю 38:17, Демело 45:29, Коннор 53:42 - Миллер 15:14, Студника 17:33, Хорват 27:05, Дрис 29:26.

"Даллас" - "Флорида" 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Голы: Робертсон 16:45, Лундквист 30:03, Линделл 33:14, Робертсон 44:21, Хейсканен 55:49 - Верхеге 32:35.

"Вашингтон" - "Коламбус" 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Гол: Густафссон 2:43

"Аризона" - "Питтсбург" 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
Голы: Хейтон 5:18 - Гюнцель 25:56, Гюнцель 29:11, Зукер 50:58, Картер 58:55.

"Миннесота" - "Сент-Луис" 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Голы: Саад 8:17, Шенни 54:00, Шеннии 59:54.

"Филадельфия" - "Торонто" 2:6 (1:2, 1:3, 0:1)
Голы: Конекны 18:00, Делорье 28:50 - Ярнкрок 9:51, Эштон-Риз 17:44, Тимминс 27:01, Лильегрен 30:07, Таварес 32

"Чикаго" - "Калгари" - 4:3 ВТ (2:1, 1:2, 0:0, 1:0)
Голы: Райхель 2:39, Блэкуэлл 10:10, Курашев 20:35, Доме 61:04 - Линдхольм 8:49, Юбердо 21:02, Кадри 29:40

"Анахайм" - "Бостон" - 1:7 (1:2, 0:2, 0:3)
Голы: Зеграсс 16:55 - Пастрняк 3:49, Крейчи 9:46, Пастрняк 31:56, Пастрняк 32:13, Маршан 46:20, Линдхольм 51:26, Койл 56:10.

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