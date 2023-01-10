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Сборная Украины по хоккею определилась с составом на Универсиаду в США

Хоккей
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Соревнования заканчиваются 19 января

Сборная Украины по хоккею определилась с составом на Универсиаду в США

Фото: twitter IIHF

Новина українською

Сборная Украины по хоккею U-25 объявила состав Универсиады, которая стартует в США 12 января.

Украина сыграет против Канады, Латвии, Швеции, Чехии и Японии.

Состав студенческой сборной Украины для участия в Универсиаде-2023

Вратари: Богдан Дьяченко ("Берсерки"), Дмитрий Кубрицкий ("Dauphin Kings", MJHL), Савва Сердюк ("Сокол").

Защитники: Глеб Варава ("Кременчуг"), Андрей Григорьев, Иван Сисак (оба - "Сокол"), Артем Гребеник, Евгений Ратушный (оба - "Днепр"), Алексей Дахновский ("Corpus Christi IceRays", NAHL), Андрей Евтухов (Philadelphia Hockey Club, EHL), Арсен Палийчук ("Danbury Jr. Hat Tricks", NAHL).

Нападающие: Денис Бородай, Артем Целогородцев (оба – "Днепр"), Михаил Чиканцев ("Подгале", Польша), Артем Грабовецкий ("Спарта" Прага U20, Чехия), Глеб Кривошапкин ("Кременчуг"), Артем Матейченко ("Man College", NCAA), Вадим Мазур ("Сокол"), Ярослав Панченко, Назар Ружников (оба – "Энергия", Литва), Михаил Симчук ("Брукс Бандитс", AJHL, Канада), Богдан Ступак ("Виенер", Австрия ).

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В статье: сборная Украины по хоккею
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