Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Детройт сенсационно бьет Виннипег, крутой камбэк Нью-Джерси против Каролины. ВИДЕО
Результаты ночи
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Этой ночью в НХЛ прошла очередная серия матчей. На Западе с "Вегасом" во главе таблицы сравнялся "Даллас", который в серии буллитов одолел "Айлендерс". Также один из лидеров этой конференции, "Виннипег", неожиданно проиграл на выезде "Детройту".
Главным поединком ночи стала дуэль "Каролины" и "Нью-Джерси" на Востоке. Гости уступали по ходу поединка 1:3, однако за 18 секунд под занавес второго периода восстановили паритет, а в третьем периоде забрали победу себе.
"Баффало" - "Сиэтл" 3:4
"Детройт" - "Виннипег" 7:5
"Каролина" - "Нью-Джерси" 3:5
"Питтсбург" - "Ванкувер" 5:4
"Рейнджерс" - "Миннесота" 4:3 Б
"Тампа Бей" - "Коламбус" 6:3
"Айлендерс" – "Даллас" 1:2 Б
"Сент-Луис" - "Калгари" 4:3 ВТ
"Аризона" - "Сан-Хосе" 2:3
"Колорадо" – "Флорида" 4:5
Популярное сейчас
- Александр Рыбка перешел в новый клуб: "Жизнь диктует свои условия"
- Пять сотен личного состава, десяток танков. Генштаб – о потерях россиян за 10 января
- Роналду посетил отель Бетиса перед полуфиналом Суперкубка Испании с Барселоной – Фото
- НХЛ. Баффало в овертайме дожимает Миннесоту, Детройт проигрывает Торонто
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО
- Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ закрутил роман с секс-символом итальянского ТВ. ФОТО