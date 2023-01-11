  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ. Детройт сенсационно бьет Виннипег, крутой камбэк Нью-Джерси против Каролины. ВИДЕО
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Детройт сенсационно бьет Виннипег, крутой камбэк Нью-Джерси против Каролины. ВИДЕО

Хоккей
(1 голосов)

Результаты ночи

НХЛ. Детройт сенсационно бьет Виннипег, крутой камбэк Нью-Джерси против Каролины. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Этой ночью в НХЛ прошла очередная серия матчей. На Западе с "Вегасом" во главе таблицы сравнялся "Даллас", который в серии буллитов одолел "Айлендерс". Также один из лидеров этой конференции, "Виннипег", неожиданно проиграл на выезде "Детройту".

Главным поединком ночи стала дуэль "Каролины" и "Нью-Джерси" на Востоке. Гости уступали по ходу поединка 1:3, однако за 18 секунд под занавес второго периода восстановили паритет, а в третьем периоде забрали победу себе.

"Баффало" - "Сиэтл" 3:4

"Детройт" - "Виннипег" 7:5

"Каролина" - "Нью-Джерси" 3:5

"Питтсбург" - "Ванкувер" 5:4

"Рейнджерс" - "Миннесота" 4:3 Б

"Тампа Бей" - "Коламбус" 6:3

"Айлендерс" – "Даллас" 1:2 Б

"Сент-Луис" - "Калгари" 4:3 ВТ

"Аризона" - "Сан-Хосе" 2:3

"Колорадо" – "Флорида" 4:5

По теме
yellow-arrow
Сборная Украины по хоккею определилась с составом на Универсиаду в США
yellow-arrow
НХЛ. Виннипег сильнее Ванкувера, Даллас возвращается на победный путь. ВИДЕО
yellow-arrow
Украинский гимн в матче НХЛ. Игроки студенческой сборной Украины посетили игру Виннипег - Ванкувер
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НХЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде