НХЛ. Детройт сенсационно бьет Виннипег, крутой камбэк Нью-Джерси против Каролины. ВИДЕО

Этой ночью в НХЛ прошла очередная серия матчей. На Западе с "Вегасом" во главе таблицы сравнялся "Даллас", который в серии буллитов одолел "Айлендерс". Также один из лидеров этой конференции, "Виннипег", неожиданно проиграл на выезде "Детройту".

Главным поединком ночи стала дуэль "Каролины" и "Нью-Джерси" на Востоке. Гости уступали по ходу поединка 1:3, однако за 18 секунд под занавес второго периода восстановили паритет, а в третьем периоде забрали победу себе.

"Баффало" - "Сиэтл" 3:4

"Детройт" - "Виннипег" 7:5

"Каролина" - "Нью-Джерси" 3:5

"Питтсбург" - "Ванкувер" 5:4

"Рейнджерс" - "Миннесота" 4:3 Б

"Тампа Бей" - "Коламбус" 6:3

"Айлендерс" – "Даллас" 1:2 Б

"Сент-Луис" - "Калгари" 4:3 ВТ

"Аризона" - "Сан-Хосе" 2:3

"Колорадо" – "Флорида" 4:5