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НХЛ назвала тренеров на Матч звёзд-2023
Всего участие примут четыре команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Национальная хоккейная лига на своём сайте опубликовала имена тренеров, которые возглавят команды дивизионов на Матче звёзд — 2023.
Наставником Столичного дивизиона будет Род Бриндамор из "Каролины Харрикейнз", а Джим Монтгомери из "Бостон Брюинз" возглавит Атлантический дивизион. Что касается Центрального и Тихоокеанского дивизиона то их тренером будет Питер Дебур из "Даллас Старз" и Брюс Кэссиди из "Вегас Голден Найтс" соответственно.
Сообщается, что их команды имеют самый высокий процент очков (заработанные очки, разделённые на общее количество возможных очков) в своих дивизионах.
Матч звёзд в 2023 году будет принимать "Флорида Пантерз", он пройдёт в Санрайзе 3 и 4 февраля.
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