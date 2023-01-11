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НХЛ назвала тренеров на Матч звёзд-2023

Хоккей
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Всего участие примут четыре команды

НХЛ назвала тренеров на Матч звёзд-2023

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Национальная хоккейная лига на своём сайте опубликовала имена тренеров, которые возглавят команды дивизионов на Матче звёзд — 2023.

Наставником Столичного дивизиона будет Род Бриндамор из "Каролины Харрикейнз", а Джим Монтгомери из "Бостон Брюинз" возглавит Атлантический дивизион. Что касается Центрального и Тихоокеанского дивизиона то их тренером будет Питер Дебур из "Даллас Старз" и Брюс Кэссиди из "Вегас Голден Найтс" соответственно.

Сообщается, что их команды имеют самый высокий процент очков (заработанные очки, разделённые на общее количество возможных очков) в своих дивизионах.

Матч звёзд в 2023 году будет принимать "Флорида Пантерз", он пройдёт в Санрайзе 3 и 4 февраля.

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В статье: НХЛ
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