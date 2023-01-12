НХЛ. Третьи подряд победы Торонто и Лос-Анджелеса, Филадельфию почти не остановить. ВИДЕО

Минувшей ночью в Национальной хоккейной лиге прошли четыре поединка регулярного чемпионата. "Филадельфия" продолжает цепляться за шансы на плей-офф и на этот раз выиграла седьмой поединок в восьми последних матчах. Продолжили удачные серии один из лидеров Востока, "Торонто", и Запада, "Лос-Анджелес". Ни одного овертайма или серии буллитов в этот раз не было.

"Филадельфия" – "Вашингтон" 5:3

"Торонто" - "Нэшвилл" 2:1

"Анахайм" - "Эдмонтон" 2:6

"Лос-Анджелес" – "Сан-Хосе" 4:3