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Это было красиво! Эффектный гол нападающего Эдмонтона после проброса себе между ног. ВИДЕО

Хоккей
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Это было красиво! Эффектный гол нападающего Эдмонтона после проброса себе между ног. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Эдмонтон" не оставил ни одного шанса "Анахайму" в матче регулярного чемпионата НХЛ, однако гол Леона Драйзайтля стал настоящим шедевром. Немецкий нападающий сам сначала выиграл вбрасывание, а затем на пятачке красиво забросил шайбу, прокинув ее перед этим себе между ног.

Этот гол был шестым для "Ойлерз" в поединке и подытожил конечный результат: победу "Эдмонтона" 6:2. Это первый успех команды после двух поражений подряд. Впрочем, команда Драйзайтля все равно имеет очень большие шансы по итогам регулярного чемпионата попасть в плей-офф.

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В статье: НХЛ Леон Драйзайтль Эдмонтон Ойлерз
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