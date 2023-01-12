Это было красиво! Эффектный гол нападающего Эдмонтона после проброса себе между ног. ВИДЕО

"Эдмонтон" не оставил ни одного шанса "Анахайму" в матче регулярного чемпионата НХЛ, однако гол Леона Драйзайтля стал настоящим шедевром. Немецкий нападающий сам сначала выиграл вбрасывание, а затем на пятачке красиво забросил шайбу, прокинув ее перед этим себе между ног.

Этот гол был шестым для "Ойлерз" в поединке и подытожил конечный результат: победу "Эдмонтона" 6:2. Это первый успех команды после двух поражений подряд. Впрочем, команда Драйзайтля все равно имеет очень большие шансы по итогам регулярного чемпионата попасть в плей-офф.