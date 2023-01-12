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Как у него это получилось? Вратарь Торонто в матче НХЛ за один момент совершил два крутых сейва. ВИДЕО
Шедевральная игра от Мэтта Мюррея
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Не зря говорят, что вратарь – это половина команды. Голкипер "Торнто Мэйпл Лифс" Мэтт Мюррей в игре регулярного чемпионата НХЛ против "Нэшвилла" доказал это на собственном примере. Буквально за пять секунд он записал на свой счет два очень крутых сейва и оставил свои ворота на замке.
Возможно, именно этот эпизод вдохновил его партнеров на третью победу подряд. "Торонто" в этот вечер забросил дважды, в то время как соперник отличился только однажды.
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