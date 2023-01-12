Сборная Украины не смогла обыграть Канаду в матче студенческой Универсиады

В четверг, 12 января, сборная Украины уступила сборной Канады в рамках студенческой Универсиады.

Стартовый отрезок матча прошел без заброшенных шайб. Уже во второй двадцатиминутке канадцы прибавили в игре и сумели забросить две шайбы. Ответить украинцы смогли только в заключительной части матча, но к тому времени гости уже вели 4:0. Впоследствии Канада сняла все вопросы и довела матч до уверенной победы – 6:1.

Сборная Украины не выдержала давления соперника и уступила первый матч студенческих зимних Игр.

студенческая сборная Украины – студенческая сборная Канады – 1:6 (0:0, 0:2, 1:4)