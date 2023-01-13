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НХЛ. Вегас удерживает лидерство в Западной конференции, Бостон всухую проиграл Сиэтлу
Результаты матчей НХЛ
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13 января в рамках очередного тура Национальной хоккейной лиги было сыграно 12 матчей.
Лидер Западной конференции Вегас обыграл на своем льду Флориду. А вот лидеры Востока – Бостон и Торонто проиграли. Брюинз всухую уступили дома Сиэтлу, а Мейпл Лифс потерпели поражение в Детройте.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Бостон - Сиэтл - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Баффало – Виннипег – 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Коламбус – Королина – 2:6 (1:2, 0:1, 1:3)
Детройт – Торонто – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Монреаль – Нэшвилл – 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Рейнджерс – Даллас – 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Айлендерс – Миннесота – 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)
Тампа-Бей – Ванкувер – 5:4 (1:1, 3:1, 1:2)
Сент-Луис – Калгари – 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)
Чикаго – Колорадо – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Аризона – Оттава – 3:5 (0:2, 1:1, 2:2)
Вегас – Флорида – 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
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