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НХЛ. Эдмонтон разгромил Сан-Хосе, Питтсбург проиграли Виннипегу

Хоккей
(1 голосов)

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Эдмонтон разгромил Сан-Хосе, Питтсбург проиграли Виннипегу

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UA-Футбол
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В ночь с 13 на 14 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Питтсбург" – "Виннипег"

1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

"Анахайм" – "Нью-Джерси"

2:6 (0:3, 1:1, 1:2)

"Сан-Хосе" – "Эдмонтон"

1:7 (0:2, 0:3, 1:2)

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В статье: НХЛ
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