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НХЛ. Эдмонтон разгромил Сан-Хосе, Питтсбург проиграли Виннипегу
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 13 на 14 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Питтсбург" – "Виннипег"
1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
"Анахайм" – "Нью-Джерси"
2:6 (0:3, 1:1, 1:2)
"Сан-Хосе" – "Эдмонтон"
1:7 (0:2, 0:3, 1:2)
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