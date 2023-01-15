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Универсиада 2023. Украинские хоккеисты в овертайме проиграли Латвии
Досадное поражение
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины по хоккею U-25 проиграла второй матч на Универсиаде 2023, которая на днях проходит в американском Лейк-Плэсиде.
В этот раз наши спортсмены в овертайме уступили Латвии. Счет 2-3 в пользу соперников. До конца третьего периода украинцы вели в счете 2-1, однако не смогли удержать требуемый результат. Сначала латвийцы выровняли положение, а затем довели игру до победы.
17 января, во вторник Украина сыграет свой третий матч на турнире. После неудач с Канадой и Латвией, соперниками желто-синих станет сборная Швеции.
Универсиада. Хоккей
Латвия – Украина
3:2 после ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0)
Напомним, ранее украинский фигурист Шмуратко
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