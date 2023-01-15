Универсиада 2023. Украинские хоккеисты в овертайме проиграли Латвии

Сборная Украины по хоккею U-25 проиграла второй матч на Универсиаде 2023, которая на днях проходит в американском Лейк-Плэсиде.

В этот раз наши спортсмены в овертайме уступили Латвии. Счет 2-3 в пользу соперников. До конца третьего периода украинцы вели в счете 2-1, однако не смогли удержать требуемый результат. Сначала латвийцы выровняли положение, а затем довели игру до победы.

17 января, во вторник Украина сыграет свой третий матч на турнире. После неудач с Канадой и Латвией, соперниками желто-синих станет сборная Швеции.

Универсиада. Хоккей

Латвия – Украина

3:2 после ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0)