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Универсиада 2023. Украинские хоккеисты в овертайме проиграли Латвии

Хоккей
(1 голосов)

Досадное поражение

Универсиада 2023. Украинские хоккеисты в овертайме проиграли Латвии

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по хоккею U-25 проиграла второй матч на Универсиаде 2023, которая на днях проходит в американском Лейк-Плэсиде.

В этот раз наши спортсмены в овертайме уступили Латвии. Счет 2-3 в пользу соперников. До конца третьего периода украинцы вели в счете 2-1, однако не смогли удержать требуемый результат. Сначала латвийцы выровняли положение, а затем довели игру до победы.

17 января, во вторник Украина сыграет свой третий матч на турнире. После неудач с Канадой и Латвией, соперниками желто-синих станет сборная Швеции.

Универсиада. Хоккей

Латвия – Украина

3:2 после ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0)

Напомним, ранее украинский фигурист Шмуратко снялся с Универсиады.

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