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НХЛ. Филадельфия побеждает Вашингтон, Питтсбург уступает Каролине
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 14 на 15 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Айлендерс" – "Монреаль"
2 – 1 (2-0; 0-0; 0-1)
"Бостон" – "Торонто"
4 – 3 (1-1; 2-1; 1-1)
"Вашингтон" – "Филадельфия"
1 – 3 (1-1; 0-2; 0-0)
"Детройт" – "Коламбус"
3 – 4 (0-3; 0-1; 3-0)
"Королина" – "Питтсбург"
2 – 1 (1-0; 1-0; 0-1)
"Колорадо" – "Оттава"
7 – 0 (2-0; 2-0; 3-0)
"Флорида" – "Ванкувер"
4 – 3 (1-1; 3-1; 0-1)
"Миннесота" – "Аризона"
2 – 1 (0-0; 2-0; 0-1)
"Нэшвилл" – "Баффало"
3 – 5 (1-1; 2-2; 0-2)
"Сент-Луис" – "Тампа-Бэй"
2 – 4 (1-2; 1-2; 0-0)
"Чикаго" – "Сиэтл"
5 – 8 (1-6; 1-0; 3-2)
"Вегас" – "Эдмонтон"
3 – 4 (1-2; 2-2; 0-0)
"Лос-Анджелес" – "Нью-Джерси"
2 – 5 (1-1; 1-3; 0-1)
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