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НХЛ. Филадельфия побеждает Вашингтон, Питтсбург уступает Каролине

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Филадельфия побеждает Вашингтон, Питтсбург уступает Каролине

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В ночь с 14 на 15 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Айлендерс" – "Монреаль"

2 – 1 (2-0; 0-0; 0-1)

"Бостон" – "Торонто"

4 – 3 (1-1; 2-1; 1-1)

"Вашингтон" – "Филадельфия"

1 – 3 (1-1; 0-2; 0-0)

"Детройт" – "Коламбус"

3 – 4 (0-3; 0-1; 3-0)

"Королина" – "Питтсбург"

2 – 1 (1-0; 1-0; 0-1)

"Колорадо" – "Оттава"

7 – 0 (2-0; 2-0; 3-0)

"Флорида" – "Ванкувер"

4 – 3 (1-1; 3-1; 0-1)

"Миннесота" – "Аризона"

2 – 1 (0-0; 2-0; 0-1)

"Нэшвилл" – "Баффало"

3 – 5 (1-1; 2-2; 0-2)

"Сент-Луис" – "Тампа-Бэй"

2 – 4 (1-2; 1-2; 0-0)

"Чикаго" – "Сиэтл"

5 – 8 (1-6; 1-0; 3-2)

"Вегас" – "Эдмонтон"

3 – 4 (1-2; 2-2; 0-0)

"Лос-Анджелес" – "Нью-Джерси"

2 – 5 (1-1; 1-3; 0-1)

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