Разыграли как по нотам. ВИДЕО победной шайбы Виннипега с эффектной скрытой передачей

"Виннипег" одержал непростую победу над "Аризоной" в матче регулярного чемпионата НХЛ. А решающая шайба стала однозначным украшением всего матча. После перехвата в середине площадки и контратаки Перфетти, Шайфли и Виллер на троих разыграли очень красивую комбинацию. Особенно эффектна была передача первого из них: спиной к партнеру из-за ворот и мгновенное продолжение под бросок.

Эта шайба сделала счет 2:1 в пользу "Виннипега", оставшегося до финальной сирены. Благодаря ей канадский клуб возглавил Западную конференцию. Что касается "Аризоны", то для нее это девятое поражение подряд.