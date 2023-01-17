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Капитан Питтсбурга вышел на 17-е место по очкам за карьеру в НХЛ
Сидни Кросби превзошел результат Теему Селянне
В Питтсбурге (США) на стадионе "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена" завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором "Питтсбург Пингвинз" принимал "Анахайм Дакс". Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.
Автором победной шайбы в матче стал нападающий "Питтсбурга" Джейк Гюнцель, которому ассистировал капитан американской команды Сидни Кросби.
Для канадского форварда совершённое результативное действие стало 1458-м за карьеру в НХЛ, что позволило ему выйти на чистое 17-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, превзойдя результат Теэму Селянне (1457).
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