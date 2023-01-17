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Назван состав молодежной сборной Украины по хоккею на учебно-тренировочный сбор

Хоккей
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Всего поедет 28 хоккеистов

Назван состав молодежной сборной Украины по хоккею на учебно-тренировочный сбор

Фото: Sportarena

Новина українською

Юношеская сборная Украины (U-18) назвала состав на третий учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки к ЧМ-2023 во Франции в дивизионе 1A.

Напомним, что он начнется 6 февраля.

Расширенный состав сборной Украины (U-18)

Вратари: Алексей Арипов, Роман Кнут, Егор Калиниченко.

Защитники: Никита Боднар, Александр Заруба, Артем Ищенко, Глеб Петров, Андрей Пуздрановский, Ярослав Россоха, Валентин Тельнов, Богдан Трущенко, Дмитрий Шевчук.

Нападающие: Даниил Байда, Илья Байда, Степан Герасименко, Даниил Долин, Владимир Захаревич, Никита Иващенко, Алексей Евтехов, Родион Койда, Назар Коробов, Платон Некрасов, Артем Терзи, Богдан Хлемендик, Даниил Шульга, Илья Щербак.

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В статье: молодежная сборная Украины по хоккею
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Источник:
ФХУ

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