Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Назван состав молодежной сборной Украины по хоккею на учебно-тренировочный сбор
Всего поедет 28 хоккеистов
Фото: Sportarena
Юношеская сборная Украины (U-18) назвала состав на третий учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки к ЧМ-2023 во Франции в дивизионе 1A.
Напомним, что он начнется 6 февраля.
Расширенный состав сборной Украины (U-18)
Вратари: Алексей Арипов, Роман Кнут, Егор Калиниченко.
Защитники: Никита Боднар, Александр Заруба, Артем Ищенко, Глеб Петров, Андрей Пуздрановский, Ярослав Россоха, Валентин Тельнов, Богдан Трущенко, Дмитрий Шевчук.
Нападающие: Даниил Байда, Илья Байда, Степан Герасименко, Даниил Долин, Владимир Захаревич, Никита Иващенко, Алексей Евтехов, Родион Койда, Назар Коробов, Платон Некрасов, Артем Терзи, Богдан Хлемендик, Даниил Шульга, Илья Щербак.
Популярное сейчас
- Бавария подписала новый контракт с Ибрагимовичем
- Подразделения ВСУ находятся в Соледаре и дают отпор оккупантам, - Череватый
- Арестович написал заявление об уходе со своей должности Советника ОП
- НХЛ. Филадельфия побеждает Вашингтон, Питтсбург уступает Каролине
- Легендарный бразилец Роналдо сделал предложение своей девушке, которая на 14 лет моложе его. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная жена одного из лидеров Наполи. ФОТО
Новости по теме
- 22:47 Весь спорт Сборная Украины не смогла обыграть Канаду в матче студенческой Универсиады
- 10:56 Весь спорт Украинский гимн в матче НХЛ. Игроки студенческой сборной Украины посетили игру Виннипег - Ванкувер
- 23:44 Весь спорт Сборная Украины по хоккею U-20 уступила Японии в решающем матче за выход в дивизион 1А