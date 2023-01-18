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НХЛ. Аризона в серии буллитов обыграла Детройт, Торонто добыл волевую победу над Флоридой

Хоккей
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Результаты матчей НХЛ

НХЛ. Аризона в серии буллитов обыграла Детройт, Торонто добыл волевую победу над Флоридой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В ночь на 18 января прошел очередной тур регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого было сыграно восемь матчей.

В одном из них "Аризона" в тяжелом матче обыграла "Детройт", все решилось в серии буллитов. В паралельных двух матчах игра решалась в овертайма, где "Торонто" переиграл "Флориду", а "Чикаго" взял верх над "Баффало".

НХЛ. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ:

"Монреаль" — "Виннипег" — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

"Филадельфия" — "Анахайм" — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

"Торонто" — "Флорида" — 5:4 ОТ (2:3, 1:1, 1:0, 1:0)

"Вашингтон" — "Миннесота" — 2:4 (1:0, 1:3, 0:1)

"Нэшвилл" — "Коламбус" — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

"Чикаго" — "Баффало" — 4:3 ОТ (1:2, 0:1, 2:0, 1:0)

"Эдмонтон" — "Сиэтл" — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

"Аризона" — "Детройт" — 4:3 Б (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0)

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В статье: НХЛ
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