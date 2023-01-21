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НХЛ. Питтсбург побеждает Оттаву, Ванкувер уступает Колорадо

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Питтсбург побеждает Оттаву, Ванкувер уступает Колорадо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 20 на 21 января прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Питтсбург" – "Оттава"

4 – 1 (2-0; 1-1; 1-0)

"Ванкувер" – "Колорадо"

1 – 4 (0-1; 1-3; 0-2)

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В статье: НХЛ
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