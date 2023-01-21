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НХЛ. Питтсбург побеждает Оттаву, Ванкувер уступает Колорадо
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 20 на 21 января прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Питтсбург" – "Оттава"
4 – 1 (2-0; 1-1; 1-0)
"Ванкувер" – "Колорадо"
1 – 4 (0-1; 1-3; 0-2)
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