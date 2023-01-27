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Вот это камбек! Анахайм забросил две шайбы за 24 секунды и одержал волевую победу над Колорадо. ВИДЕО
Это нужно видеть!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Еще недавно "Анахайм" был одним из аутсайдеров своей конференции НХЛ, однако в последнее время ситуация для команды стала улучшаться. Минувшей ночью "утки" одержали уже третью победу за последнюю неделю, одолев на выезде "Колорадо".
"Эвеланш" в течение двух периодов вели в счете, однако последняя треть игры стала для хозяев ужасом. В середине 20-минутки Адам Хенрик восстановил паритет, а через 24 секунды Мейсон Мактавиш впервые в этой встрече вывел "Анахайм" вперед. До финальной сирены "утки" победный результат уже не отпустили и даже забросили свою пятую шайбу, выиграв встречу.
"Анахайм" все еще занимает последнюю строчку в Тихоокеанском дивизионе. Однако за последнюю неделю команда показывает одни из самых лучших результатов среди своих прямых соперников. Хотя до зоны плей-офф НХЛ еще очень далеко: нужно отыграть больше 20 очков.
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