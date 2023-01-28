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НХЛ. Каролина в овертайме дожимает Сан-Хосе, Вегас уступает Рейнджерс
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 27 на 28 января прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Королина" – "Сан-Хосе"
5:4 (1:1, 0:0, 3:3, 1:0)
"Флорида" - "Лос-Анджелес"
3:4 (0:2, 2:1, 1:1)
"Айлендерс" – "Детройт"
2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
"Рейнджерс" - "Вегас"
4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
"Торонто" - "Оттава"
2:6 (1:1, 1:3, 0:2)
"Даллас" - "Нью-Джерси"
2:3 (2:0, 0:2, 0:0, 0:1)
"Сиэтл" - "Калгари"
2:5 (1:3, 0:0, 1:2)
"Ванкувер" - "Коламбус"
5:2 (3:1, 0:0, 2:1)
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