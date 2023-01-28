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НХЛ. Каролина в овертайме дожимает Сан-Хосе, Вегас уступает Рейнджерс

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Каролина в овертайме дожимает Сан-Хосе, Вегас уступает Рейнджерс

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 27 на 28 января прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Королина" – "Сан-Хосе"

5:4 (1:1, 0:0, 3:3, 1:0)

"Флорида" - "Лос-Анджелес"

3:4 (0:2, 2:1, 1:1)

"Айлендерс" – "Детройт"

2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

"Рейнджерс" - "Вегас"

4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

"Торонто" - "Оттава"

2:6 (1:1, 1:3, 0:2)

"Даллас" - "Нью-Джерси"

2:3 (2:0, 0:2, 0:0, 0:1)

"Сиэтл" - "Калгари"

2:5 (1:3, 0:0, 1:2)

"Ванкувер" - "Коламбус"

5:2 (3:1, 0:0, 2:1)

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В статье: НХЛ
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