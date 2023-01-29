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НХЛ. Миннесота в серии буллитов дожимает Баффало, Сент-Луис проигрывает Колорадо

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Миннесота в серии буллитов дожимает Баффало, Сент-Луис проигрывает Колорадо

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В ночь с 28 на 29 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Колорадо" - "Сент-Луис"

4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

"Флорида" - "Бостон"

4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)

"Виннипег" - "Филадельфия"

0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

"Оттава" - "Монреаль"

5:0 (0:0, 3:0, 2:0

"Питтсбург" - "Сан-Хосе"

4:6 (2:2, 1:2, 1:2)

"Тампа-Бэй" - "Лос-Анджелес"

5:2 (3:1, 1:1, 1:0)

"Айлендерс" - "Вегас"

2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

"Миннесота" - "Баффало"

3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, по буллитам – 3:1)

"Сиэтл" - "Коламбус"

3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

"Эдмонтон" - "Чикаго"

7:3 (1:0, 4:1, 2:2)

"Анахайм" - "Аризона"

2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

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