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НХЛ. Миннесота в серии буллитов дожимает Баффало, Сент-Луис проигрывает Колорадо
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 28 на 29 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Колорадо" - "Сент-Луис"
4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
"Флорида" - "Бостон"
4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)
"Виннипег" - "Филадельфия"
0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
"Оттава" - "Монреаль"
5:0 (0:0, 3:0, 2:0
"Питтсбург" - "Сан-Хосе"
4:6 (2:2, 1:2, 1:2)
"Тампа-Бэй" - "Лос-Анджелес"
5:2 (3:1, 1:1, 1:0)
"Айлендерс" - "Вегас"
2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
"Миннесота" - "Баффало"
3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, по буллитам – 3:1)
"Сиэтл" - "Коламбус"
3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
"Эдмонтон" - "Чикаго"
7:3 (1:0, 4:1, 2:2)
"Анахайм" - "Аризона"
2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
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