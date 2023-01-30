  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Всеволод Толстушко вернулся в киевский Сокол
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Всеволод Толстушко вернулся в киевский Сокол

Хоккей
(1 голосов)

Он играл в венгерском Дунайвароше

Всеволод Толстушко вернулся в киевский Сокол

Фото: ФХУ

Новина українською

29-летний защитник сборной Украины Всеволод Толстушко возвращается в киевский "Сокол".

Толстушко – киевлянин и воспитанник школы "Сокола".

Осенью 2022 года Всеволод перешел в венгерский "Дунайварош" и провел в Эрстелиге восемь матчей, в которых отметился одним ассистом.

Раскрыться он так и не смог из-за травмы, из-за которой он выпал из обоймы почти на месяц. С декабря 2022-го Толстушко выступал за польский "Сянок" (11 матчей, 1 ассист).

По теме
yellow-arrow
НХЛ. Миннесота в серии буллитов дожимает Баффало, Сент-Луис проигрывает Колорадо
yellow-arrow
НХЛ. Каролина в овертайме дожимает Сан-Хосе, Вегас уступает Рейнджерс
yellow-arrow
Вот это камбек! Анахайм забросил две шайбы за 24 секунды и одержал волевую победу над Колорадо. ВИДЕО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Всеволод Толстушко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде