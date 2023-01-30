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Всеволод Толстушко вернулся в киевский Сокол
Он играл в венгерском Дунайвароше
Фото: ФХУ
29-летний защитник сборной Украины Всеволод Толстушко возвращается в киевский "Сокол".
Толстушко – киевлянин и воспитанник школы "Сокола".
Осенью 2022 года Всеволод перешел в венгерский "Дунайварош" и провел в Эрстелиге восемь матчей, в которых отметился одним ассистом.
Раскрыться он так и не смог из-за травмы, из-за которой он выпал из обоймы почти на месяц. С декабря 2022-го Толстушко выступал за польский "Сянок" (11 матчей, 1 ассист).
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