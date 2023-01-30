Сокол разгромил Днепр в матче чемпионата Украины

"Сокол" выдал один из лучших матчей в текущем сезоне и вернул лидерство в чемпионате.

За первые полматча "Сокол" действовал заметно острее, но херсонцы держались благодаря самоотверженным действиям в обороне и надежности Эдуарда Захарченко.

Очень хорошую возможность открыть счет имел Бондарев. Кроме того, киевлянам никак не удавалось переиграть соперника во время игры в большинстве.

Наконец, с шестой попытки "Сокол" разыграл большинство. Только на лед вышел из ряда штрафников Роман Благой, как киевляне забили во второй раз. Удачно сыграв на добивании, удвоил преимущество своей команды Алексей Янишевский.

Победную точку в матче поставил Роман Благой, проведший прекрасный матч.

"Сокол" (Киев) – "Днепр" (Херсон) – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – Мазур (Сисак, Чердак, – более.), 34:53. 2:0 - Янишевский (Благой, Бондарев), 38:38. 3:0 – Благой (п.в.), 59:44