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Легион разгромил Харьковских Берсерков в матче УХЛ
Гостей было не остановить
Фото: ФХУ
В четверг 2 февраля состоялся очередной матч УХЛ, в котором "Харьковские Берсерки" играли с "Легионом".
На эту игру "Берсерки", испытывавшие кадровые трудности еще до последних обменов, вышли и вовсе в ограниченном составе. Уже с первых минут матча гости пошли вперед и после первого отрезка вели в счете 0:4. Во второй 20-минутке "Легион" не сбавлял обороты и продолжал демонстрировать уверенную игру. Разница в счете уже достигла 8 шайб. В заключительном периоде у хозяев уже не было сил на то, чтобы отыграться и гости довели матч до победы.
Завтра, 3 февраля, "Берсерки" и "Легион" выйдут на лед "Айсберга" снова: харьковчане будут играть против "Днепра", а "Легион" – против "Кременчуга".
2 февраля. Кременчуг.
"Харьковские Берсерки" – "Легион" – 2:14 (0:4, 1:5, 1:5)
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