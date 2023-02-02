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Легион разгромил Харьковских Берсерков в матче УХЛ

Хоккей
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Гостей было не остановить

Легион разгромил Харьковских Берсерков в матче УХЛ

Фото: ФХУ

Новина українською

В четверг 2 февраля состоялся очередной матч УХЛ, в котором "Харьковские Берсерки" играли с "Легионом".

На эту игру "Берсерки", испытывавшие кадровые трудности еще до последних обменов, вышли и вовсе в ограниченном составе. Уже с первых минут матча гости пошли вперед и после первого отрезка вели в счете 0:4. Во второй 20-минутке "Легион" не сбавлял обороты и продолжал демонстрировать уверенную игру. Разница в счете уже достигла 8 шайб. В заключительном периоде у хозяев уже не было сил на то, чтобы отыграться и гости довели матч до победы.

Завтра, 3 февраля, "Берсерки" и "Легион" выйдут на лед "Айсберга" снова: харьковчане будут играть против "Днепра", а "Легион" – против "Кременчуга".

2 февраля. Кременчуг.

"Харьковские Берсерки" – "Легион" – 2:14 (0:4, 1:5, 1:5)

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В статье: Харьковские Берсерки Легион
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