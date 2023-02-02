Нападающий сборной Украины по хоккею продолжит карьеру в Каунасе

23-летний нападающий национальной сборной Украины Богдан Ступак стал игроком клуба Балтийской Оптибет-лиги литовского "Каунаса". До этого Богдан выступал за "Виенер" в третьей австрийской лиге. Там он в пяти матчах забросил шесть шайб и отдал семь передач.

Ступак – воспитанник киевского "Сокола", в 2014-2018 годах готовился в системе австрийского хоккея, в 2018-2020-м – шведского. Осенью 2020 года вернулся в Украину, начал выступать за основной состав киевского "Сокола".

Богдан выступал за студенческую сборную Украины на Всемирной универсиаде-2023 в Лейк-Плэсиде (1 гол + 6 передач).