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Женская сборная Украины по хоккею обыграла Эстонию в серии буллитов

Хоккей
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Украина добыла первую победу на турнире в Кохтла-Ярве

Женская сборная Украины по хоккею обыграла Эстонию в серии буллитов

Фото: ФхУ

Новина українською

Женская сборная Украины с победы стартовала на международном турнире в Когтла-Ярве – Baltic Cup-2023.

Украина – Эстония – 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – Телегина (Цимиренко, – более.), 58:58. 1:1 – Неэринг (Холло), 23:56. 1:2 – Лаук-Гуртовой, 50:03. 2:2 – Машкина (Элен Алипова, – более.), 51:46. 3:2 – Цимиренко – победный буллит.

В последнем матче с Эстонией украинки проиграли 1:3. На этот раз подопечные Евгения Алипова взяли реванш, но израсходовали слишком много сил.

Развязка в матче наступила в серии буллитов. Чтобы определить сильнейшего, соперницам понадобилось в итоге 16 послематчевых бросков, но решающее слово все же осталось за лидером сборной Украины и легионеркой швейцарской "Амбри-Пиотты" Дарьей Цимиренко – 3:2.

Завтра, 10 февраля, украинки проведут свой второй матч на турнире против женской сборной Литвы.

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В статье: Женская сборная Украины по хоккею
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