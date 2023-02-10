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Сокол уверенно обыграл Харьковских Берсерков и вышел в лидеры чемпионата Украины

Хоккей
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Удастся ли команде удержать преимущество

Сокол уверенно обыграл Харьковских Берсерков и вышел в лидеры чемпионата Украины

Фото: facebook.com/hcsokil

Новина українською

Киевский Сокол одержал победу над Харьковскими Берсерками и вернул промежуточное первое место в турнирной таблице.

Теперь "Сокол" имеет в своем активе 53 очка, а херсонский "Днепр" - 51 балл.

"Харьковские Берсерки" – "Сокол" (Киев) – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Шайбы: 0:1 – В.Мазур (Горище, Сисак), 7:29. 0:2 - Слюсар (В.Мазур, Чердак), 23:50. 0:3 - Янишевский (Евсейчик, Бондарев), 24:53. 1:3 - Кашевко (Деревянко, Секирко, - больш.), 30:51. 1:4 – Куцевич (Чердак, Сисак, – больш.), 44:27.

Завтра, 11 февраля, "соколы" сыграют очередной матч чемпионата Украины в гостях против местного "Кременчуга".

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В статье: ХК Сокол (Киев)
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