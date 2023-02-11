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НХЛ. Торонто побеждает Коламбус, Чикаго в овертайме проигрывает Аризоне

Хоккей
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(1 голосов)

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Торонто побеждает Коламбус, Чикаго в овертайме проигрывает Аризоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 10 на 11 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Коламбус" – "Торонто"

0 – 3 (0-1; 0-0; 0-2)

"Рейнджерс" – "Сиэтл"

6 – 3 (3-0; 1-1; 2-2)

"Аризона" – "Чикаго"

4 – 3 после ОТ (1-2; 1-0; 1-1; 1-0)

"Анахайм" – "Питтсбург"

3 – 6 (1-3; 0-1; 2-2)

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В статье: НХЛ
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