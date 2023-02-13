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Лидер Сокола пропустит два матча

Хоккей
(1 голосов)

Он не заметил линейного

Лидер Сокола пропустит два матча

Новина українською

Киевский "Сокол" не сможет рассчитывать на Романа Благого.

Ветеран удален на 20-минут по итогам матча "Кременчуг" - "Сокол" (7:4).

Напомним, что он не заметил линейного и снес его с ног. Дисциплинарный комитет оценил действия Благого автоматической дисквалификацией на две игры согласно дисциплинарному кодексу.

Ветеран киевлян пропустит ближайшие выездные поединки чемпионата Украины против "Днепра" и "Легиона" (14-15 февраля).

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