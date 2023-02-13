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Лидер Сокола пропустит два матча
Он не заметил линейного
Киевский "Сокол" не сможет рассчитывать на Романа Благого.
Ветеран удален на 20-минут по итогам матча "Кременчуг" - "Сокол" (7:4).
Напомним, что он не заметил линейного и снес его с ног. Дисциплинарный комитет оценил действия Благого автоматической дисквалификацией на две игры согласно дисциплинарному кодексу.
Ветеран киевлян пропустит ближайшие выездные поединки чемпионата Украины против "Днепра" и "Легиона" (14-15 февраля).
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