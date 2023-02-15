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Чемпионат Украины. Сокол в овертайме переиграл Легион
В основное время ни одна из команд не сумела забросить
Фото: facebook.com/hcsokil
"Сокол" одержал непростую победу, забросив единственную в матче шайбу в овертайме.
15 февраля. Калуш. Ледовая арена имени Степана Бандеры
"Легион" (Калуш) – "Сокол" (Киев) – 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Шайба: 0:1 – Бондарев (Янишевский), 62:21.
Первые полпериода хозяева выглядели привлекательнее и создали два довольно острых момента. Однако как только киевляне получили большинство, то доминировать начал уже "Сокол".
Безголевой вышла и вторая треть поединка. Хотя в первой ее половине "Сокол" уверенно доминировал.
Третий период получился в целом равным. "Сокол" больше владел шайбой, но острее действовали, эффективно выбегая в контратаки, хозяева. В конце концов, игра решилась в овертайме. Решающей в матче стала 63 минута, когда Артем Бондарев добил в ворота шайбу.
Следующий матч "Сокол" проведет в субботу, 18 февраля.
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