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НХЛ. Нэшвилл побеждает Флориду, Вашингтон уступает Каролине
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 18 на 19 февраля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Нэшвилл" – "Флорида"
7:3 (3:2, 2:0, 2:1)
"Сент-Луис" – "Колорадо"
1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
"Бостон" – "Айлендерс"
6:2 (3:0, 3:1, 0:1)/
"Питтсбург" - "Нью-Джерси"
2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
"Даллас" – "Коламбус"
1:4 (0:1, 1:0, 0:3)
"Торонто" – "Монреаль"
5:1 (0:0, 3:1, 2:0)
"Каролина" – "Вашингтон"
4:1 (1:0, 3:0, 0:1)
"Ванкувер" - "Филадельфия"
6:2 (1:1, 2:1, 3:0)
"Калгари" – "Рейнджерс"
3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)
"Сиэтл" – "Детройт"
4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
"Лос-Анджелес" - "Аризона"
6:5 (5:1, 0:1, 0:3, 0:0, по буллитам – 2:0)
"Сан-Хосе" - "Баффало"
2:4 (1:1, 1:1, 0:2)
"Вегас" - "Тампа-Бей"
5:4 (4:2, 0:1, 1:1)
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