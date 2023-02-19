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НХЛ. Нэшвилл побеждает Флориду, Вашингтон уступает Каролине

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Нэшвилл побеждает Флориду, Вашингтон уступает Каролине

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В ночь с 18 на 19 февраля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Нэшвилл" – "Флорида"

7:3 (3:2, 2:0, 2:1)

"Сент-Луис" – "Колорадо"

1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

"Бостон" – "Айлендерс"

6:2 (3:0, 3:1, 0:1)/

"Питтсбург" - "Нью-Джерси"

2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

"Даллас" – "Коламбус"

1:4 (0:1, 1:0, 0:3)

"Торонто" – "Монреаль"

5:1 (0:0, 3:1, 2:0)

"Каролина" – "Вашингтон"

4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

"Ванкувер" - "Филадельфия"

6:2 (1:1, 2:1, 3:0)

"Калгари" – "Рейнджерс"

3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)

"Сиэтл" – "Детройт"

4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

"Лос-Анджелес" - "Аризона"

6:5 (5:1, 0:1, 0:3, 0:0, по буллитам – 2:0)

"Сан-Хосе" - "Баффало"

2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

"Вегас" - "Тампа-Бей"

5:4 (4:2, 0:1, 1:1)

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