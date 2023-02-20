Днепр вырвал победу у Легиона и возглавил турнирную таблицу чемпионата Украины

20 февраля состоялся очередной матч, в котором херсонский "Днепр" принимал "Легион" (Калш).

20 февраля. Калуш. Ледовая арена.

"Днепр" (Херсон) – "Легион" (Калуш) – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Счет открыл быстрый гол Дмитрия Попережая, однако калушцы даже без травмированного капитана Виктора Захарова и Кирилла Гордийчука дали отпор, сыграли на равных, долго держали счет ничейным и могли даже перевести встречу в овертайм, но автор первой шайбы в "Легиона" не использовал свой выход один на один в меньшинстве. Под занавес матча хозяева сумели забросить две шайбы и таким образом вырвать победу.

Следующий матч лидер чемпионата проведет на выезде с Берсерками 25 февраля. В тот же день "Легион" сыграет в гостях против "Кременчуга".