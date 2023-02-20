Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр вырвал победу у Легиона и возглавил турнирную таблицу чемпионата Украины
Хозяева сумели прибавить в концовке матча
Фото: ФХУ
20 февраля состоялся очередной матч, в котором херсонский "Днепр" принимал "Легион" (Калш).
20 февраля. Калуш. Ледовая арена.
"Днепр" (Херсон) – "Легион" (Калуш) – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
Счет открыл быстрый гол Дмитрия Попережая, однако калушцы даже без травмированного капитана Виктора Захарова и Кирилла Гордийчука дали отпор, сыграли на равных, долго держали счет ничейным и могли даже перевести встречу в овертайм, но автор первой шайбы в "Легиона" не использовал свой выход один на один в меньшинстве. Под занавес матча хозяева сумели забросить две шайбы и таким образом вырвать победу.
Следующий матч лидер чемпионата проведет на выезде с Берсерками 25 февраля. В тот же день "Легион" сыграет в гостях против "Кременчуга".
Популярное сейчас
- Агент Трубина назвал трансферную стоимость голкипера Шахтера
- В Сети появилось видео прибытия Байдена в Киев. Тем временем по всей Украине – воздушная тревога
- "Я смотрел все матчи Арсенала". Малиновский назвал своего кумира детства
- НХЛ. Нэшвилл побеждает Флориду, Вашингтон уступает Каролине
- Французская порноактриса занялась сексом на стадионе Ниццы и засняла это на камеру
- Красотка дня. Невероятная жена украинского форварда Брюгге Романа Яремчука. ФОТО