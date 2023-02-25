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НХЛ. Каролина побеждает Оттаву, Филадельфия уступает Монреалю

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Каролина побеждает Оттаву, Филадельфия уступает Монреалю

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 24 на 25 февраля прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Каролина" – "Оттава"

4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

"Флорида" – "Баффало"

1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

"Филадельфия" – "Монреаль"

2:5 (0:2, 0:1, 2:2)

"Торонто" – "Миннесота"

2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

"Айлендерс" – "Лос-Анджелес"

2:3 (0:0, 1:3, 1:0)

"Виннипег" – "Колорадо"

1:5 (1:4, 0:1, 0:0)

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В статье: НХЛ
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