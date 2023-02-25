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НХЛ. Каролина побеждает Оттаву, Филадельфия уступает Монреалю
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 24 на 25 февраля прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Каролина" – "Оттава"
4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
"Флорида" – "Баффало"
1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
"Филадельфия" – "Монреаль"
2:5 (0:2, 0:1, 2:2)
"Торонто" – "Миннесота"
2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
"Айлендерс" – "Лос-Анджелес"
2:3 (0:0, 1:3, 1:0)
"Виннипег" – "Колорадо"
1:5 (1:4, 0:1, 0:0)
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