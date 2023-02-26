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НХЛ. Ванкувер побеждает Бостон, Детройт проигрывает Тампа-Бей

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Ванкувер побеждает Бостон, Детройт проигрывает Тампа-Бей

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 25 на 26 февраля прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Ванкувер" – "Бостон"

1 – 3 (0-2; 0-0; 1-1)

"Каролина" – "Анахайм"

2 – 3 (0-0; 0-1; 2-2)

"Монреаль" – "Оттава"

2 – 5 (0-1; 2-1; 0-3)

"Нью-Джерси" – "Филадельфия"

7 – 0 (0-0; 3-0; 4-0)

"Детройт" – "Тампа-Бэй"

0 – 3 (0-1; 0-1; 0-1)

"Вегас" – "Даллас"

2 – 3 после Б (0-0; 1-1; 1-1; 0-0; 0-2)

"Колорадо" – "Калгари"

4 – 1 (2-0; 1-1; 1-0)

"Сан-Хосе" – "Чикаго"

3 – 4 после Б (2-2; 0-0; 1-1; 0-0; 0-1)

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В статье: НХЛ
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