В матче НХЛ вратарь забросил невероятную шайбу в ворота соперников. Видео

В ночь с 25 на 26 февраля прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023.

Результаты матчей

В одном из поединков между "Бостоном" и "Ванкувером" гости, проигрывая по счету 2-1, сняли своего голкипера и выпустили дополнительного полевого. Однако при неудачной атаке на ворота соперника, защитник рамки хозяев Линус Ульмарк совершил точный бросок от своих ворот и положил конец разговорам о триумфаторах встречи.