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В матче НХЛ вратарь забросил невероятную шайбу в ворота соперников. Видео
Очень точный бросок
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 25 на 26 февраля прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023.
В одном из поединков между "Бостоном" и "Ванкувером" гости, проигрывая по счету 2-1, сняли своего голкипера и выпустили дополнительного полевого. Однако при неудачной атаке на ворота соперника, защитник рамки хозяев Линус Ульмарк совершил точный бросок от своих ворот и положил конец разговорам о триумфаторах встречи.
Видео удачного броска:
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