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В матче НХЛ вратарь забросил невероятную шайбу в ворота соперников. Видео

Хоккей
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Очень точный бросок

В матче НХЛ вратарь забросил невероятную шайбу в ворота соперников. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 25 на 26 февраля прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023.

Результаты матчей

В одном из поединков между "Бостоном" и "Ванкувером" гости, проигрывая по счету 2-1, сняли своего голкипера и выпустили дополнительного полевого. Однако при неудачной атаке на ворота соперника, защитник рамки хозяев Линус Ульмарк совершил точный бросок от своих ворот и положил конец разговорам о триумфаторах встречи.

Видео удачного броска:

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В статье: НХЛ
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