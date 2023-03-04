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НХЛ. Сиэтл побеждает Коламбус, Виннипег уступает Эдмонтону

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Сиэтл побеждает Коламбус, Виннипег уступает Эдмонтону

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 3 на 4 марта состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Коламбус" – "Сиэтл"

2 – 4 (0-0; 1-2; 1-2)

"Эдмонтон" – "Виннипег"

6 – 3 (1-0; 3-0; 2-3)

"Аризона" – "Каролина"

1 – 6 (0-2; 1-3; 0-1)

"Анахайм" – "Монреаль"

3 – 2 (1-1; 0-0; 2-1)

"Вегас" – "Нью-Джерси"

4 – 3 после Б (1-2; 1-0; 1-1; 0-0 1-0)

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