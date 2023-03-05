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НХЛ. Ванкувер побеждает Торонто, Калгари в ноль проигрывает Миннесоте
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 4 на 5 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Айлендерс" – "Детройт"
4:1 (0:0, 0:1, 4:0)
"Баффало" - "Тампа-Бей"
5:3 (1:1, 3:0, 1:2)
"Бостон" – "Рейнджерс"
4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
"Даллас" – "Колорадо"
7:3 (3:1, 2:0, 2:2)
"Флорида" – "Питтсбург"
4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
"Сан-Хосе" – "Вашингтон"
3:8 (2:0, 0:4, 1:4)
"Ванкувер" – "Торонто"
4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
"Оттава" – "Коламбус"
5:2 (2:1, 2:1, 1:0)
"Виннипег" – "Эдмонтон"
7:5 (2:1, 4:3, 1:1)
"Чикаго" – "Нэшвилл"
1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
"Калгари" – "Миннесота"
0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
"Лос-Анджелес" – "Сент-Луис"
4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
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