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НХЛ. Ванкувер побеждает Торонто, Калгари в ноль проигрывает Миннесоте

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Ванкувер побеждает Торонто, Калгари в ноль проигрывает Миннесоте

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 4 на 5 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Айлендерс" – "Детройт"

4:1 (0:0, 0:1, 4:0)

"Баффало" - "Тампа-Бей"

5:3 (1:1, 3:0, 1:2)

"Бостон" – "Рейнджерс"

4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

"Даллас" – "Колорадо"

7:3 (3:1, 2:0, 2:2)

"Флорида" – "Питтсбург"

4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

"Сан-Хосе" – "Вашингтон"

3:8 (2:0, 0:4, 1:4)

"Ванкувер" – "Торонто"

4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

"Оттава" – "Коламбус"

5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

"Виннипег" – "Эдмонтон"

7:5 (2:1, 4:3, 1:1)

"Чикаго" – "Нэшвилл"

1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

"Калгари" – "Миннесота"

0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

"Лос-Анджелес" – "Сент-Луис"

4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

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