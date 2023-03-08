Камбэк сезона в НХЛ. Питтсбург по ходу второго периода проигрывал Коламбусу 0:4, но не сдался. ВИДЕО

Регулярный чемпионат НХЛ еще не завершился, однако в эту ночь состоялся один из главных матчей текущего сезона.

Аутсайдер Восточной конференции, "Коламбус", приехал в гости к "Питтсбургу" и смог шокировать своего соперника: за первую половину игры счет был 4:0 в пользу андердога. Однако "пингвины" не сдались и до сирены о завершении третьего периода восстановили паритет. А уже в овертайме легендарный Сидни Кросби забросил победную шайбу.