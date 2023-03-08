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Так выглядит безупречная атака. Хоккеист Анахайма принял разрезную передачу и с острого угла закинул себе между ног. ВИДЕО
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Анахайм" проиграл выездной матч регулярного чемпионата НХЛ "Сиэтлу" 2:5. Однако лучшая шайба дня была заброшена именно "утками".
При счете 2:0 нападающий "Анахайма" Тревор Зеграс принял ювелирную разрезную передачу, которая выполнялась между соперниками, а также судьей, и с острого угла между ног выполнил обводной удар под дальнюю стойку ворот Грубауэра. Это было очень красиво!
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