Так выглядит безупречная атака. Хоккеист Анахайма принял разрезную передачу и с острого угла закинул себе между ног. ВИДЕО

"Анахайм" проиграл выездной матч регулярного чемпионата НХЛ "Сиэтлу" 2:5. Однако лучшая шайба дня была заброшена именно "утками".

При счете 2:0 нападающий "Анахайма" Тревор Зеграс принял ювелирную разрезную передачу, которая выполнялась между соперниками, а также судьей, и с острого угла между ног выполнил обводной удар под дальнюю стойку ворот Грубауэра. Это было очень красиво!