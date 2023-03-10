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Меньше миллиметра до гола. ВИДЕО, как голкипер чудом спас свою команду от гола в матче НХЛ

Хоккей
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"Сан-Хосе" не хватило толики до засчитанной шайбы

Меньше миллиметра до гола. ВИДЕО, как голкипер чудом спас свою команду от гола в матче НХЛ

Скріншот з відео

UA-Футбол
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Голкипер "Сент-Луиса" Джордан Биннингтон этой ночью запомнился одним из самых безумных сэйвов этого сезона в НХЛ. 29-летний вратарь в шпагате парировал удар с пятачка, а затем уже рукой буквально из-за линии своих ворот вытащил добивание. Впрочем, сначала показалось, что шайба пересекла линию. Однако арбитры не зафиксировали, что снаряд полностью пересек линию ворот, поэтому гол не засчитали.

После этого Биннингтон все же пропустил, а "Сан-Хосе" открыл счет. Однако "Сент-Луис" ответил четырьмя шайбами и выиграл встречу.

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В статье: Сент-Луис Блюз Аризона Койотис
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