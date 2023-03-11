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Игрок Флориды забросил невероятную шайбу, несмотря на ворота. Видео

Хоккей
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Высшее мастерство

Игрок Флориды забросил невероятную шайбу, несмотря на ворота. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

В ночь с 10 на 11 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023.

Результаты матчей

Безусловно, самым ярким моментом тура стал гол игрока "Флориды" Брендона Монтура в овертайме матча против "Чикаго". Обе команды в течение почти двух минут обменивались резкими и опасными атаками. В итоге Монтур (с великолепного паса Картера Верхейге) принес победу своей команде отличным броском, стоя спиной к воротам.

Видео гола:

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В статье: НХЛ Флорида Пантерз
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