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Игрок Флориды забросил невероятную шайбу, несмотря на ворота. Видео
Высшее мастерство
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 10 на 11 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023.
Безусловно, самым ярким моментом тура стал гол игрока "Флориды" Брендона Монтура в овертайме матча против "Чикаго". Обе команды в течение почти двух минут обменивались резкими и опасными атаками. В итоге Монтур (с великолепного паса Картера Верхейге) принес победу своей команде отличным броском, стоя спиной к воротам.
Видео гола:
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