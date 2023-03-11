Игрок Флориды забросил невероятную шайбу, несмотря на ворота. Видео

В ночь с 10 на 11 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023.

Результаты матчей

Безусловно, самым ярким моментом тура стал гол игрока "Флориды" Брендона Монтура в овертайме матча против "Чикаго". Обе команды в течение почти двух минут обменивались резкими и опасными атаками. В итоге Монтур (с великолепного паса Картера Верхейге) принес победу своей команде отличным броском, стоя спиной к воротам.