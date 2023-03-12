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НХЛ. Нэшвилл в серии буллитов побеждает Лос-Анджелес, Каролина в ноль проигрывает Вегасу
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 11 на 12 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Бостон" – "Детройт"
3:2 (0:2, 2:0, 1:0)
"Питтсбург" – "Филадельфия"
5:1 (1:1, 1:0, 3:0)
"Баффало" – "Рейнджерс"
1:2 после ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
"Колорадо" – "Аризона"
3:2 после ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)
"Каролина" – "Вегас"
0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
"Коламбус" – "Сент-Луис"
2:5 (1:3, 0:0, 1:2)
"Флорида" – "Виннипег"
4:5 после ОТ (1:3, 1:1, 2:0, 0:1)
"Монреаль" – "Нью-Джерси"
1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
"Тампа-Бэй" – "Чикаго"
3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
"Торонто" – "Эдмонтон"
7:4 (1:2, 4:1, 2:1)
"Айлендерс" – "Вашингтон"
1:5 (1:2, 0:0, 0:3)
"Сиэтл" – "Даллас"
3:4 после OТ (0:0, 1:2, 2:1, 0:1)
"Ванкувер" – "Оттава"
5:2 (1:0, 2:0, 2:2)
"Лос-Анджелес" – "Нэшвилл"
1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, по буллитам – 0:1)
"Сан-Хосе" – "Миннесота"
2:5 (0:1, 1:1, 1:3)
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