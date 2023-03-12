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НХЛ. Нэшвилл в серии буллитов побеждает Лос-Анджелес, Каролина в ноль проигрывает Вегасу

Хоккей
(1 голосов)

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Нэшвилл в серии буллитов побеждает Лос-Анджелес, Каролина в ноль проигрывает Вегасу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В ночь с 11 на 12 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Бостон" – "Детройт"

3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

"Питтсбург" – "Филадельфия"

5:1 (1:1, 1:0, 3:0)

"Баффало" – "Рейнджерс"

1:2 после ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

"Колорадо" – "Аризона"

3:2 после ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)

"Каролина" – "Вегас"

0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

"Коламбус" – "Сент-Луис"

2:5 (1:3, 0:0, 1:2)

"Флорида" – "Виннипег"

4:5 после ОТ (1:3, 1:1, 2:0, 0:1)

"Монреаль" – "Нью-Джерси"

1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

"Тампа-Бэй" – "Чикаго"

3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

"Торонто" – "Эдмонтон"

7:4 (1:2, 4:1, 2:1)

"Айлендерс" – "Вашингтон"

1:5 (1:2, 0:0, 0:3)

"Сиэтл" – "Даллас"

3:4 после OТ (0:0, 1:2, 2:1, 0:1)

"Ванкувер" – "Оттава"

5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

"Лос-Анджелес" – "Нэшвилл"

1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, по буллитам – 0:1)

"Сан-Хосе" – "Миннесота"

2:5 (0:1, 1:1, 1:3)

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