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Сокол добыл очередную победу над Днепром
Счет в серии 2:0
фото - УХЛ
13 марта хоккеисты "Днепра" принимали "Сокол". Гости доминировали в первой 20-минутке, дважды играли в большинстве, потеряли минимум три случая открыть счет.
В конце концов "Сокол" реализовал преимущество на самом старте второго периода, воспользовавшись численным преимуществом. Лишь после этого херсонцы проснулись по-настоящему. Зажав киевлян на их половине, щуки дважды играли в большинстве, а впоследствии реализовали преимущество, когда Никита Сидоренко умело сыграл на добивании.
Конечность второго периода снова была за киевлянами. И помог им второй в этой игре Артем Гребеник. "Сокол" воспользовался случаем и Вадим Мазур сумел протолкнуть шайбу в сетку - 1:2.
Грубость еще одного защитника "Днепра" в начале третьего периода лишила номинальных хозяев любых шансов на победу.
Следовательно, "Сокол" повел в серии 2:0. Теперь каждая последующая игра может поставить точку в противостоянии. Третий поединок команды проведут 16 марта в киевском Дворце Спорта.
"Днепр" – "Сокол" – 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
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